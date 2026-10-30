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Kevyn “Bicolor” Contreras asegura que la INCERTIDUMBRE le ha generado el impulso de salir de La Granja VIP

¡Un lado que pocos conocíamos! Kevyn “Bicolor” Contreras asegura que la incertidumbre lo ha dominado en La Granja VIP, en especial por su familia

Ahora fue el turno de Kevyn “Bicolor” Contreras selecciona la culpa y la incertidumbre, detallando que la segunda palabra lo ha dominado dentro de La Granja VIP, explicando que esa sensación también se lo ha generado el saber cómo se encuentran sus hijos, impulsándolo a querer salir.

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