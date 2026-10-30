Manelyk CONFIESA en La Granja VIP que al darle prioridad a su trabajo se ha PERDIDO de varios momentos
Aunque le ha querido dar todo a su familia, son acciones que le han perjudicado, Manelyk se sincera en “El Monstruo que llevo dentro” en La Granja VIP
Manelyk en la dinámica de “El monstruo que llevo dentro” explica que por darle a lo mejor a su familia ha aceptado trabajo que le ha hecho perder momentos importantes de su familia, distanciándola fuertemente y causándole una sensación de CULPA en La Granja VIP. Pero no fue la única, ya que Natalia Alcocer se confesó sobre varios temas de su vida.