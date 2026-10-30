Manelyk CONFIESA en La Granja VIP que al darle prioridad a su trabajo se ha PERDIDO de varios momentos

Manelyk en la dinámica de “El monstruo que llevo dentro” explica que por darle a lo mejor a su familia ha aceptado trabajo que le ha hecho perder momentos importantes de su familia, distanciándola fuertemente y causándole una sensación de CULPA en La Granja VIP. Pero no fue la única, ya que Natalia Alcocer se confesó sobre varios temas de su vida.