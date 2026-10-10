Los críticos se enfrentan por culpa de Kevyn Bicolor y le piden al público que analice si lo quieren mantener en La Granja VIP

El viernes de Traición Kevyn Contreras Bicolor tuvo la oportunidad de convencer a Ivonne Montero de que lo salvara y sacara de la Tabla de Nominados. Sin embargo, el discurso que dio no solo no convenció a la actriz, sino que hizo que los críticos se enfrentaran e, incluso, cuestionaran si el comediante debe permanecer o no en La Granja VIP.

Cuando tuvo la oportunidad de hablar con Ivonne, Bicolor solo le aseguró que, a diferencia de los otros Granjeros, él tiene un corazón sincero. Continuó expresando a la actriz que la aprecia y la admira. Al ver que se le acababa el tiempo, dijo: “solamente te diré la frase y espero que la entiendas: soy Paquito y no haré travesuras".

La actuación del comediante molestó a los críticos. Rey Grupero señaló que Kevyn siempre quiere ser protagonista y, aunque normalmente lo apoya, opinó que en esta ocasión debió haber negociado.

Ferka por su parte dijo que tal vez se siente muy confiado porque Pablo Montero le aseguró que está muy fuerte entre el público. Pero la crítica advirtió que no debería confundirse ni sentirse cómodo porque sigue peleando por su estadía en La Granja VIP.

Linet Puente fue más contundente en su opinión. “Le vale gorro todo. Yo hago un llamado a la gente allá afuera, ¿en serio eso es lo que quieren ver, a una persona que se hace la víctima, que se equivoca todo el tiempo?".

Sin embargo, el Rey Grupero interrumpió y volvió a defenderlo, “una cosa es que la riegue ahorita y otra cosa es que está dando un contenidazo, es un rey”.

Los críticos también opinaron sobre la relación de Bicolor con Bebeshita

El romance entre Bebeshita y Kevyn Contreras Bicolor sigue dando de qué hablar. Muchos de los Granjeros han puesto en duda los verdaderos sentimientos de la pareja, también los críticos y opinaron al respecto.

Ferka expresó que a ella le gusta el amor, pero que quiere pasión y química, por lo que, en su opinión, lo que están haciendo los Granjeros es una ridiculez y los calificó de falsos. "Hay que tener dignidad mujeres, mejor quédense solas, métanse a bañar con agua fría y se duermen solitas, mejor nadota".bbbbb

Por su parte, Rey Grupero aseguró que la Bebeshita únicamente está aprovechando el reality para generar contenido, pero que en realidad no siente algo real por Kevyn.

