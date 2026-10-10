Rafael Mercadante ENFRENTA a Azalia Ojeda en La Granja VIP: “Me prometió que no iba a haber traición”

Durante la dinámica de La Traición de La Granja VIP, Azalia Ojeda tuvo que decidir entre Rafael Mercadante y Niurka Marcos quién subiría directamente a la tabla de nominados. La granjera eligió a Rafa, quien aprovechó la oportunidad de hablar frente a todos para recordarle un acuerdo que, según explicó, habían establecido antes de la ceremonia.

La decisión ocurrió durante una nueva traición en cadena, en la que los participantes fueron eligiendo sucesivamente a otro compañero. Sin embargo, el desenlace quedó en manos de Azalia, quien había adquirido un poder especial que le permitía tomar la última decisión y enviar directamente a un granjero a la tabla de nominados, a cambio de descontar 10 mil pesos del presupuesto de La Granja VIP.

“Eres muy grosera": Rafa y Pablo nominan a Azalia en La Granja VIP, dejando fuertes declaraciones sobre sus decisiones

¿Por qué Azalia Ojeda traicionó a Rafael Mercadante en La Granja VIP?

La dinámica comenzó con Bebeshita, quien eligió a Manelyk González. Después, Mane nombró a Fernando Lozada y este seleccionó a Mono. Aunque parecía que la cadena continuaría de la misma manera, el conductor Adal Ramones explicó que el poder de decisión había pasado a Azalia.

La granjera podía elegir entre Niurka Marcos y Rafael Mercadante. Su decisión enviaría automáticamente a uno de los dos a la tabla de nominados, con la posibilidad de convertirse en el próximo eliminado durante La Gala del domingo.

Antes de conocer su elección, Adal le recordó la importancia de utilizar el poder que había comprado. Ante esto, Azalia respondió con un nombre: “A Rafa”.

Tras escuchar la decisión, Rafael tuvo la oportunidad de dirigirse a su compañera y recordó lo que habían conversado previamente. “Ella me había prometido que no iba a haber ninguna traición sin que me avisara. Me imagino que cambiaron sus planes con esta traición en cadena y la aceptamos”, declaró Mercadante.

¿Qué respondió Azalia Ojeda al reclamo de Rafael Mercadante?

Después de escuchar a Rafael, Ojeda explicó los motivos de su elección. La granjera señaló que habían conversado durante los días anteriores y que inicialmente tenía contemplada a otra persona.

“En esos días habíamos estado platicando, realmente mi persona era otra, pero pues ya no se pudo”, comentó.

Mientras intentaba desarrollar su explicación, Rafael intervino para cuestionar lo que estaba diciendo. Azalia le pidió que la dejara terminar y continuó con su argumento. Según relató, Mercadante había expresado anteriormente su intención de enfrentarse a Mónica Escobedo para comprobar quién era más fuerte dentro de la competencia.

“Ayer él pidió que quería estar en el pódium con Mónica para ver quién era más fuerte”, aseguró Azalia. La participante sostuvo que esa petición había influido en su elección.

