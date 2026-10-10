¡Le ponen precio! Un beso de Bebeshita y Kevyn “Bicolor” cuesta 5 mil pesos y el Capataz tendrá que conseguir que esto suceda

Una tentación más está en juego en La Granja VIP. Adal Ramones le propuso a Kunno una divertida dinámica que, además, podría ayudar a mejorar el presupuesto de la semana. Tiene que hacer que Kevyn Contreras Bicolor se le declare a la Bebeshita y la pareja se dé un beso apasionado.

El conductor lo llamó alejado de todos los Granjeros y le pidió que pensara bien si quería morder la manzana que se encontraba frente a él. Adal le dijo que, dado que hay poco presupuesto, quería hacerle una propuesta que podría convertirle en el héroe o el villano de La Granja.

"Esta es tu tentación: lograr que Kevyn se le declare a Bebeshita esta misma noche. Es una tentación divertida, durante la fiesta lo tiene que hacer y no solo eso, tendrás que moverte como un Cupido para que ellos logren darse un buen beso", dijo el conductor y aclaró que no puede ser un beso de piquito sino uno que haga historia como en las telenovelas.

Si Kunno logra el cometido entre los enamorados el presupuesto para todos aumentará en 5 mil pesos. Sin embargo, el influencer fue advertido que si revela a Kevyn o a Bebeshita la tentación que aceptó, será penalizado con 15 mil Plata Cash en contra.

Esta semana los Granjeros se enfrentan a un bajo presupuesto

Kunno deberá esforzarse para lograr su cometido ya que esta semana los Granjeros se enfrentan al peor presupuesto que han tenido en las cuatro semanas del reality.

A pesar de que el Tío Pepe reconoció su esfuerzo, incluso les dijo que estuvieron cerca de obtener el presupuesto máximo, al final, les aprobó 45 mil Plata Cash.

Sin embargo, las faltas que han cometido redujeron su presupuesto de manera muy importante. Únicamente les quedaron 14 mil 515 Plata Cash, principalmente por qué los Peones rompieron las reglas y comieron alimentos que no les correspondía.

Otra baja importante fue por parte de Azalia Ojeda quien compró una traición por 10 mil.

