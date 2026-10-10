Julio Camejo es ELEGIDO el mejor Capataz de La Granja VIP: ¿Qué recibió como premio?

Julio Camejo recibió un reconocimiento especial en La Granja VIP después de que sus compañeros lo eligieran como el mejor Capataz hasta el momento. El resultado se dio durante la dinámica de este viernes, en la que los granjeros tuvieron que evaluar a quienes han ocupado el puesto desde el inicio de la temporada. Además del título, el actor consiguió un beneficio que cambiará sus condiciones dentro de la competencia durante la próxima semana.

La elección se realizó después de que Adal Ramones reuniera a los participantes para revisar el desempeño de los cuatro Capataces: Julio Camejo, Pascal Nadaud, El Mono y Kunno. Cada uno tuvo la oportunidad de recordar su gestión, explicar las decisiones que tomó y escuchar los comentarios de sus compañeros, tanto positivos como negativos.

¿Qué premio recibió Julio Camejo por ser el mejor Capataz de La Granja VIP?

El reconocimiento llegó acompañado de una ventaja relacionada directamente con las responsabilidades de los participantes. Camejo no podrá ser Peón durante la próxima semana, por lo que quedará exento de ocupar ese puesto, independientemente de quién asuma el liderazgo.

Antes de conocer el resultado, Adal Ramones explicó que la decisión estaría completamente en manos de los granjeros. Para votar, cada participante recibió una bandera que debía levantar cuando escuchara el nombre de su candidato favorito.

El conductor también dejó clara una condición: nadie podía votar más de una vez. De esta manera, los participantes tuvieron que elegir a uno de los cuatro compañeros que habían dirigido las actividades de La Granja.

Una vez terminada la votación, Adal anunció el veredicto: "Los granjeros han decidido que tú, Julio, eres el mejor Capataz hasta el momento".

¿Por qué los granjeros eligieron a Julio Camejo como el mejor Capataz?

Durante la evaluación, varios participantes recordaron cómo fue trabajar bajo las órdenes del actor, quien asumió el cargo durante la primera semana de competencia.

Julio explicó que su principal objetivo había sido dirigir mediante el ejemplo, especialmente porque en ese momento todos estaban aprendiendo a realizar las tareas y organizar las responsabilidades.

"Para saber mandar hay que saber primero trabajar", aseguró al recordar que procuraba levantarse con los primeros granjeros, participar en las labores y esperar hasta que sus compañeros terminaran sus actividades.

Entre quienes reconocieron su desempeño estuvo Kevyn "Bicolor" Contreras, quien señaló que Julio tuvo que descubrir cómo ejercer el cargo mientras los demás también aprendían las reglas y dinámicas de La Granja.

A su consideración, esa primera experiencia permitió que los siguientes Capataces contaran con un antecedente para tomar sus propias decisiones.

Niurka Marcos también destacó un aspecto particular de su administración. Según explicó, fue durante el periodo de Julio cuando observó que todas las áreas de La Granja estaban limpias.

Otro de los puntos mencionados por los participantes fue la compra de alimentos. Durante la conversación, se recordó que todavía quedaban productos adquiridos cuando Camejo estaba al frente, entre ellos carne, pollo y sopa.