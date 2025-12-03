Adal Ramones celebra un año más de vida rodeado de proyectos y cariño del público

Este miércoles el mundo del espectáculo se pone de manteles largos al celebrar un año más de vida de nuestro conductor de La Granja VIP, Adal Ramones, tanto colegas como seguidores y amigos no han dudado en expresar sus felicitaciones, ya que no solo celebran su cumpleaños, sino su trayectoria, que ha dejado una huella profunda en la televisión mexicana.

Adal Ramones como conductor de La Granja VIP

Recientemente, el regiomontano volvió a la escena como conductor de La Granja VIP, un proyecto que demuestra su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en la industria. Aunque ha sido conductor en diferentes programas como La Academia, este nuevo reality le ha abierto las puertas para adaptarse a las dinámicas modernas de televisión en un formato de competencia 24/7.

En La Granja Vip Adal Ramones presenta, narra, modera y maneja las situaciones que ocurren dentro del programa, principalmente es el encargado de darnos a conocer cada domingo quién es el granjero eliminado de la semana, así como los nominados, recuerda que puedes disfrutar de la cobertura totalmente en vivo de La Granja VIP 24/7 donde vivirás grandes emociones y sorpresas a lado de Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, César Doroteo ‘Teo’, Alberto del Río ‘El Patrón’, Kim Shantal y Alfredo Adame

¿Quién es Adal Ramones?

Adal Ramones, cuyo nombre de nacimiento es Adalberto Javier Ramones Martínez, nació en Monterrey, Nuevo León, comenzó su trayectoria en el mundo de la televisión tras trabajar detrás de cámaras y producción de programas, hasta que en la década de los 90 llegó su gran oportunidad: su propio espacio de entretenimiento. Ese show le dio fama nacional e internacional, pues ha entrevistado a Britney Spears, Ricky Martin, Will Smith, Shakira, Cameron Diaz, Antonio Banderas entre otros.

Con el paso del tiempo, su versatilidad le permitió adaptarse a distintos formatos: desde comedia hasta reality shows, siempre con su estilo fresco y carismático.