La playa en Los Cabos donde nace agua caliente y es ideal para las vacaciones de invierno

Si quieres pasar un día lleno de relajación y tranquilidad en un sitio que te ofrezca bellezas actividades y atractivos, pues debes dejar atrás aquellos sitios populares como Cancún para darle una oportunidad a la playa en Los Cabos, que ofrece agua caliente desde el fondo por lo que es ideal para el invierno.

Estamos hablando de la Playa Buena Vista, que se ubica en Baja California Sur y que además cuenta con hermosos paisajes para disfrutar. Otro punto a favor es que no es muy concurrida por lo que es una buena opción para quienes desean tener tranquilidad.

¿Qué ofrece la Playa Buena Vista?

Si hay algo que hace especial a la Playa de Baja California Sur, es que nace agua caliente desde el fondo del mar por ende es ideal para quién es desean escapar de las bajas temperaturas y busquen un lugar cálido para las vacaciones de invierno.

Su mar es muy tranquilo, tiene una arena dorada y hermosos atardeceres que te brindarán momentos memorables. Seguro te darán ganas de volver.

Entre las actividades que puedes hacer en esta playa se encuentran nadar, dar paseos a caballo, hacer snorkel, pescar y hasta se puede hacer windsurf.

Un detalle que no es menor es que no encontrarás grandes resorts hoteleros debido a que el alojamiento más cercano está a unos 30 metros y el restaurante más próximo se encuentra a 1 kilómetros aproximadamente.

Cada rincón del mar de #LosCabos invita a descubrir experiencias nuevas. 🌊☀️ Conéctate con la naturaleza y déjate sorprender por su energía única.



📸andrew_krzesinski pic.twitter.com/cXCWPIPQA9 — Visita Los Cabos (@VisitaLosCabos) November 20, 2025

¿Dónde está la Playa Buena Vista?

Si esa visitar la playa Buena Vista debes saber que está ubicada en Baja California Sur a unos 112 km al sureste de La Paz y a unos 56 km al norte del Aeropuerto de Los Cabos.

Si aún no tienes planeada tus vacaciones de invierno pues este es un sitio ideal para que aproveches en familia una playa que tiene todo para ofrecerte. No te la puedes perder.