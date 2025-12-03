Dile adiós al tradicional árbol de Navidad, esta tendencia destaca por su originalidad

Ya pasó noviembre y cada vez falta menos para la llegada de la Navidad y el Año Nuevo. Es por eso que el mes pasado muchos ciudadanos ya comenzaron a diagramar cómo será la decoración de su hogar y hasta el menú de la Nochebuena.

Es en este punto que el árbol de Navidad podría dejar de ser el que todos conocemos y es que las tendencias van viajando de país en país. Para este 2025, existen algunas opciones que desplazarán al minimalismo y le darán paso a un estilo más elegante y con mucho brillo.

¿Qué significado tiene el árbol de Navidad?

De acuerdo con Gemini, Inteligencia Artificial (IA) creada por Google, el árbol de Navidad “es uno de los símbolos más universales y queridos de las fiestas decembrinas, y su significado es una rica mezcla de tradiciones paganas, cristianas y culturales”.

“Su significado central es la celebración de la vida, la luz y la esperanza en medio del invierno”, resume la IA. Así se puede entender por qué en cada hogar el árbol navideño adquiere tanta importancia y, por lo general, se va modificando con el paso de los años.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

Para el 2025, la nueva tendencia que se impondrá en torno al árbol de Navidad se aleja del minimalismo y de lo tradicional. En su lugar, toman el protagonismo diseños dorados, con imponentes lazos, adornos de gran tamaño y muchos destellos metalizados.

Además, la tendencia trae de vuelta a la fibra óptica como una de las opciones de iluminación y también lo hacen las ideas que van de la mano del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, los árboles fabricados a partir de elementos reciclados se impondrán en esta Navidad en muchas casas, dando la idea de que podremos hallar un sinfín de propuestas que, por supuesto, tendrán un gran porcentaje de las preferencias personales de quien lo instaló.