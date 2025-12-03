“El Patrón” tumba estrategia de Sergio Mayer Mori y se encienden los ánimos en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori ya tenía un plan para La Granja VIP en caso de que "El Patrón" lo escogiera para competir en el Duelo de Eliminación; sin embargo, la elegida fue Kim Shantal y esto desató una agria discusión que fue captada por las cámaras 24/7: ¡entérate!

¿Por qué hubo un roce entre Sergio Mayer Mori y "El Patrón"?

Este martes de Duelo, el público eligió a Teo para competir por la Nominación, mientras que "El Patrón" decidió subir a Kim Shantal en lugar de irse por los eternos rivales: Alfredo Adame y Eleazar Gómez .

Sergio Mayer Mori, cuyo alejamiento con los demás granjeros se volvió más evidente con el paso de los días, ya tenía una estrategia muy bien definida que le contó a Fabiola Campomanes: "Si me ponen a competir, me voy a dejar perder para estar nominado full y mañana se van a dar... durísimo", explicó.

Al final, "El Patrón" optó por seguir su propia estrategia y lanzar una bola que nadie vio venir... ¡los ánimos se encendieron tanto que Sergio Mayer Mori le lanzó un reclamo!

"Es mágico cómo todos pueden ver ya el futuro, hasta contagiaron a Sergio que también lo puede ver", bromeó "El Patrón", comentario que Mayer Mori no soportó: "Sí, ya sé que me quieren subir el viernes para...(aleteo), eso sí lo escuché hasta el fogatero para que veas... es la realidad, no quieres que compita el jueves, es la neta", reclamó visiblemente molesto.

Alberto del Río le explicó al joven que si quería tomarse ese asunto de forma personal lo podía hacer, pero no toleraría faltas de respeto como un aplauso que Mayer Mori supuestamente soltó cuando él anunció a Kim Shantal como duelista... ¡hasta calificó de "soberbia" la actitud del músico!

El asunto logró calmarse, pero esa pequeña discusión dejó en claro que la ruptura de Sergio Mayer Mori con los demás granjeros es inminente, ¿quién crees que salga eliminado en la semana 8 de La Granja VIP?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: