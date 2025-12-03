Los rituales de Año Nuevo que debes evitar porque no funcionan

Año Nuevo es una fecha muy elegida por el esoterismo para realizar ciertos rituales con el objetivo de poder atraer el amor, el dinero, la prosperidad y el éxito. Esto ocurre debido a que se abren portales cargados de energía positiva que pueden atraer en el próximo año.

Entre los rituales más populares nos encontramos con el de usar la ropa interior en colores rojo o amarillo pero también han surgido algunos en el último tiempo relacionado con colocarse debajo de la mesa para atraer el amor.

Cabe destacar que no todos los rituales funcionan en todos y esto se debe no sólo al deseo intenso que los acompaña sino a los actos que se realizan para alcanzarlos realmente.

El ritual de las 12 Uvas



Es suave, bonito, sin complicaciones y siempre trae paz y sorpresas buenas durante el año.Necesitas (todo fácil de conseguir):12 uvas blancas o doradas (o 12 pasas si no hay uvas)



1 vela blanca pequeña

1 hoja en blanco y boli

1 cuenco con agua + pizca… pic.twitter.com/v8aml0vSRZ — Scintillae (@jobjob7575) November 29, 2025

¿Cuáles son los rituales de Año Nuevo que no sirven?

Si bien hay rituales que son una tradición en las familias,

pero se considera que no funcionan debido a que se basan en supersticiones dejando de lado las acciones concretas para alcanzarlos.

Ocurre que las personas realizan estos ritos esperando que la magia haga realidad sus deseos, pero este sería el principal motivo por el que no resulta efectivo.

Así es que nos encontramos con el uso de la ropa interior en colores rojo o amarillo, se considera que usarlos durante la noche de Año Nuevo ayuda a atraer el amor y el dinero. Dar la vuelta a la manzana con una maleta, la tradición señala que el propósito es atraer los viajes, mientras que comer 12 uvas a medianoche con las campanadas se realiza para pedir deseos. Barrer la casa supuestamente ayuda a eliminar las malas energías.

¿Qué rituales para Año Nuevo pueden funcionar?

Los rituales que funcionan con aquellos que tienen acciones concretas y planificar ya que permite establecer metas realistas. No significa que dejes de lado aquellos que empleen la magia pero son más realistas.

Una de las actividades que puedes hacer es “vision board” en realizar un collage con imágenes, palabras o frases que representan los sueños, propósitos y objetivos para el nuevo año. Mantenerlo en un sitio visible ayudará a mantener en mente las metas.

4 RITUALES DE AÑO NUEVO (los más efectivos y SIMPLES) 💖



🔥 Ritual del fuego: Anular deudas karmicas y económicas

🏠 Intencionar la compra o alquiler de una casa

💦Ritual del agua: purificar la casa para el ingreso de buena energía, quitar lo viejo

🧂Ritual de abundancia pic.twitter.com/a4uSfupyqY — De Piscis ♓ tarot (@piscis_jpeg) December 30, 2024

Luego está el “método SMART”, cuyo objetivo es crear objetivos Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales, es un ritual que se puede realizar en Año Nuevo.

También puedes hacer un ritual que tiene un impacto psicológico que consta de escribir las malas experiencias en un papelito y quemarlo, esto brindará claridad mental y un cierre ante lo malo que ocurrió durante el año.

Por último, puedes comer lentejas ya que al hacerlo las personas se deben enfocar enplanes financieros que les ayuden a alcanzar sus objetivos.