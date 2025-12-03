El Pueblo Mágico más bonito de Sinaloa con paisajes hermosos y comida barata

En México existen un total de 177 sitios con la categoría de Pueblo Mágico, que reconoce su riqueza cultural y valor histórico. Y si bien este nombramiento hace que la afluencia de visitantes aumente, hay algunos de estos destinos que todavía no son tan conocidos, como es el caso de un increíble rincón en Sinaloa que resulta imprescindible visitar al menos una vez.

Este lugar es Mocorito, ubicado en la zona noroeste del estado y que desde hace tiempo ha ido ganando relevancia a nivel turístico gracias a todo lo que tiene que ofrecer. Aquí se puede disfrutar de vistas preciosas, caminatas bajo el cielo despejado, mucha comida deliciosa y hasta de recorridos en sus mercados para comprar piezas artesanales.

Cuáles son los atractivos de Mocorito, el fascinante Pueblo Mágico de Sinaloa

La riqueza de Mocorito comienza desde su nombre, pues proviene de "cahita", que significa "donde habitan los indios mayos o macoritos", según información de la Secretaría de Turismo. Su fundación data de 1915, cuando un decretó lo reconoció como municipio.

En cuanto a sus principales atractivos turísticos, este Pueblo Mágico de Sinaloa está lleno de arquitectura y recintos que resguardan cultura entre sus paredes. También tienen tradiciones arraigadas que permanecen aun con el paso del tiempo y forman parte de la identidad que distingue a sus habitantes.

Secretaría de Turismo Mocorito es un Pueblo Mágico de Sinaloa que vale la pena conocer

Al estar de visita en Mocorito, el programa México Desconocido de la SECTUR, enlista los siguientes puntos imperdibles:



Centro Cultural Dr. José Ley Domínguez

La casa de los mil cuadros

Museo de Historia Regional

Plazuela Miguel Hidalgo

Plaza de los Tres Grandes

El Portal de los Peregrinos

Zona Arqueológica de La Estancia

Secretaría de Turismo Macorito tiene plazas públicas, museos y galerías para conocer más sobre su historia

Y para planes un poco más fuera de lo habitual, tiene que vivirse al menos un baile con las bandas sinaloenses, las carreras de caballos, los viernes de tianguis y una tarde en el Campo de los Girasoles, especialmente en verano, cuando las flores están en su mejor época.

¿Cuál es la comida típica de Mocorito?

Otro detalle por el que tantas personas consideran a Mocorito como una parada obligatoria al ir a Sinaloa, es por su gastronomía. Y es que si de por sí la comida en el norte del estado es deliciosa, en este caso cuentan con recetas que cautivan hasta a los paladares más exigentes.

Entre sus platillos principales están el chilorio, la machaca y la chorizo para un buen taco. Mientras que para los que prefieren lo dulce, ahí se preparan versiones de conserva de papaya, melocha jalada y la miel de caña con la que se hacen palanquetas.

Así que si estás considerando ir a Mocorito, al momento de planificar tu visita a este Pueblo Mágico de Sinaloa considera el tiempo necesario para empaparte de su historia, pasar un rato ameno con sus costumbres y comer exquisito.