Kunno REVELA que quiere crecer de estatura: ¿en qué consiste la operación que planea hacerse?

Kunno sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP al revelar que quiere someterse a una operación para aumentar su estatura. Durante una conversación sobre procedimientos estéticos, el creador de contenido explicó que le gustaría crecer tres centímetros para alcanzar el 1.80 metros, una medida que relacionó con su interés por trabajar como modelo. Sin embargo, los granjeros que escucharon su propuesta le recomendaron que no se sometiera a esa intervención por los riesgos que implica.

¿Cuánto mide Kunno y por qué quiere operarse para crecer?

La conversación comenzó cuando los participantes compartieron qué modificaciones físicas les gustaría realizarse. Entre las intervenciones mencionadas aparecieron operaciones de nariz, orejas, abdomen y otros procedimientos estéticos.

En ese contexto, Kunno habló de su intención de someterse a una cirugía de alargamiento de piernas, aunque sus compañeros no estuvieron de acuerdo con la idea. "No te hagas eso", le recomendaron.

“Me lo encontré en calzones": Exponen a Kunno por el penoso momento que vivió en La Granja VIP (VIDEO)

Durante el intercambio, Daniela Alexis "La Bebeshita" aseguró que Kunno mide 1.77 metros. Fue entonces que el influencer explicó cuál sería su objetivo.

"Tres centímetros más y ya puedo ser modelo", expresó.

Sin embargo, sus compañeros le recordaron a Kunno que ya había trabajado como modelo sin necesidad de alcanzar esa estatura.

¿En qué consiste la operación para aumentar la estatura que quiere hacerse Kunno?

La intervención a la que se refirió el granjero se conoce como cirugía de alargamiento óseo o alargamiento de extremidades. Es un procedimiento ortopédico que permite incrementar la longitud de los huesos de las piernas y, como consecuencia, la altura de una persona.

De acuerdo con Cleveland Clinic, la técnica consiste en realizar un corte controlado en el hueso y utilizar un dispositivo especializado para separar gradualmente sus extremos. Durante ese proceso, el organismo produce tejido óseo nuevo en el espacio generado.

El tratamiento requiere seguimiento médico, rehabilitación y varios meses de recuperación. Además, puede presentar complicaciones como infecciones, rigidez articular, lesiones nerviosas o dificultades en la consolidación del hueso.

El Hospital for Special Surgery explica que este procedimiento también puede realizarse con fines de aumento de estatura, aunque requiere una evaluación especializada y tiene riesgos que deben considerarse antes de tomar una decisión.