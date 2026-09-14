Este fue el último mensaje entre Edwin Luna y Kimberly Flores antes de anunciar su separación

De manera sorpresiva para todos, Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron su separación después de 7 años como esposos. Sin embargo, ante la inmediatez del mensaje que compartieron en sus historias de Instagram, existe mucha información poco precisa. Ante eso, han comunicado nuevos mensajes. Además, este fue el último post que compartieron el fin de semana pasado.

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¿Qué dice el último mensaje que se dedicaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

Los fanáticos de la pareja venían de un fin de semana donde se vivió un mega festejo de lujo por el cumpleaños 39 del músico. Sin embargo, horas después Edwin Luna y Kimberly Flores en conjunto anunciaron su separación, después de casarse en Nuevo León en 2019. Sin embargo, esto se habían dicho hace unos días en Instagram.

“Tenía algunos años viendo mi cumpleaños como un día más y aunque sí lo es jajaja, este año mi esposa @kimfloresgz y toda la familia de @catamaranplayasur @catamazbanda me recordaron lo bonito que es celebrar la vida. Gracias por un día lleno de alegría, cariño y buenos amigos. Gracias por acompañarme”.

En ese sentido, la última publicación que hizo Edwin Luna fue de agradecimiento a los organizadores y en especial a su esposa, quien le hizo divertirse en grande en su 39 aniversario. En las imágenes se percibe un festejo lleno de algarabía, bebidas, música en vivo y la percepción de que todo marchaba de maravilla. Sin embargo, todos amanecieron con la nota de que están en un proceso complicado como familia.

¿Edwin Luna y Kimberly Flores ya se divorciaron?

Precisamente la información alrededor del anuncio que Edwin Luna y Kimberly Flores hicieron en redes sociales se está tergiversando. No se están divorciando/separando de manera definitiva. La pareja indicó que se separan con la intención de aclarar lo que ocurre en su entorno íntimo, pues están pasando por una etapa donde quieren reconectar. Es por eso que aclararon la NO separación definitiva, donde entre otros motivos quieren intentarlo por los hijos y la familia que les une.