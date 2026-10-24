“Estoy asustado": Kunno palpita la Gala de Eliminación y explica por qué debe seguir en La Granja VIP
El creador de contenido afrontará su primera Gala de Eliminación en La Granja VIP y le envió un mensaje a sus fans
Kunno es uno de los cinco participantes nominados en esta séptima semana de La Granja VIP. Será la primera vez que el influencer afronte una Gala de Eliminación, por lo que dedicó unos minutos de su tiempo para enviar un mensaje al público. Entre lo más destacado, remarcó estar asustado, pero también explicó por qué debe seguir dentro del reality.