Toda La Granja VIP desfiló en la pasarela y el Equipo Agua se robó todas las miradas (VIDEO)
Los Granjeros siguieron una de las dinámicas del sábado que consistió en desfilar sobre una pasarela ¿Quién deslumbró sobre los demás?
Durante la tarde de este sábado 24 de octubre, los Granjeros de La Granja VIP debieron afrontar una actividad especial: desfilar en la pasarela. Cada equipo (Tierra, Agua y Aire) debieron escoger su vestuario para luego dar todo sobre la “alfombra roja”. Sin embargo, el equipo de Julio Camejo, Natalia Alcocer y Kevyn Contreras se llevó todas las miradas. ¿Por qué?