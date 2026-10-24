Toda La Granja VIP desfiló en la pasarela y el Equipo Agua se robó todas las miradas (VIDEO)

Durante la tarde de este sábado 24 de octubre, los Granjeros de La Granja VIP debieron afrontar una actividad especial: desfilar en la pasarela. Cada equipo (Tierra, Agua y Aire) debieron escoger su vestuario para luego dar todo sobre la “alfombra roja”. Sin embargo, el equipo de Julio Camejo, Natalia Alcocer y Kevyn Contreras se llevó todas las miradas. ¿Por qué?