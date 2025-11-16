La Granja VIP | El esposo de Manola la llena de elogios y la motiva a seguir auténtica
Un mensaje lleno de admiración llega para Manola desde fuera de la granja.
En un momento emotivo dentro de La Granja VIP, Manola recibió un mensaje especial de su esposo, quien la describió como una mujer auténtica, maravillosa y llena de luz. Con palabras cargadas de amor y orgullo, le pidió que no cambie, que siga siendo tal cual es, pues esa esencia la hace destacar dentro y fuera del juego.
