¿ESTRATEGIA o TRAMPA? El Gallo cuestiona a Granjeros sobre su actuar en el Juego del Poder de La Granja VIP; esto dijeron
Granjeros en el Juego del Poder de La Granja VIP son cuestionados por Adal Ramones sobre si se hizo trampa o estrategia, encendiendo las rivalidades entre BANDOS
Por un lado, Pablo Montero asegura que lo que pasó en el Juego del Poder el Equipo Amarillo se dejo perder para que Mario “Mono” Osuna (que estaba en el Equipo Rosa) ganará, pero “Bebeshita” no se queda callada para detallar que ella nunca hizo trampa. Un cuestionamiento que encendió a varios