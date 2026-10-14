Niurka Marcos nomina a Mario “Mono” Osuna al detallar las diversas ocasiones en que ha sido desafiada por él en La Granja VIP
¡TREMENDO momento! Mario “Mono” Osuna se encarga de desquiciar a Niurka Marcos durante su nominación en La Asamblea de La Granja VIP; esto se dijeron
Mario “Mono” Osuna es nominado por Niurka Marcos, al inicio el Granjero la retaba en varias ocasiones para que lo mirará a los ojos, causando el enojo de la Granjera, para llamarlo “una PORQUERÍA”, pero en la replica el Granjero asegura que ella es demasiado joven para tener demencia senil, un fuerte comentario que nadie esperaba.