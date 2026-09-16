“Te dieron una arrastrada": Manelyk piensa que Julio quiere manipularla en La Granja VIP (VIDEO)

El inesperado shippeo entre Manelyk y Julio Camejo en La Granja VIP podría estar a punto de terminar. Esto porque a la influencer no le gustó la forma en que le habló cuando se enfrentó a Mónica y piensa que solo estaba buscando convencerla de que hizo las cosas mal. Además, le molestó que el Granjero le dijera a la Bebeshita “le dieron una arrastrada” y no entiende por qué se porta así cuaando se supone que están haciendo una alianza.