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“Te dieron una arrastrada": Manelyk piensa que Julio quiere manipularla en La Granja VIP (VIDEO)

Luego de ver cómo se ha estado comportando a raíz de los pleitos en La Granja VIP, Manelyk empezó a sospechar que Julio tiene dobles intenciones con el equipo.

El inesperado shippeo entre Manelyk y Julio Camejo en La Granja VIP podría estar a punto de terminar. Esto porque a la influencer no le gustó la forma en que le habló cuando se enfrentó a Mónica y piensa que solo estaba buscando convencerla de que hizo las cosas mal. Además, le molestó que el Granjero le dijera a la Bebeshita “le dieron una arrastrada” y no entiende por qué se porta así cuaando se supone que están haciendo una alianza.

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