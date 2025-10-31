inklusion logo Sitio accesible
El Patrón le da TREMENDO BESO a César Doroteo para saludarlo y desearle buenos días. ¡Así reaccionaron todos!

El Patrón amaneció de excelente humor y lo demostró saludando muy afectuosamente a Omahi y César Doroteo. Mira el divertido momento que se vivió en La Granja VIP.

Esta mañana de viernes, El Patrón llegó a desayunar con muy buen humor, sorprendiendo a todos con la manera afectuosa en que saludó a Omahi. Cuando los otros granjeros lo molestaron, saludó de la misma manera a Kim Shantal y a César Doroteo. A este último lo sorprendió con un tremendo beso en la barbilla.

La Granja VIP
