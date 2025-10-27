Omahi “amenaza” con irse de La Granja VIP porque no le gustó dormir en El Granero. “La peor experiencia de mi vida”

Arrancamos la tercera semana en La Granja VIP y un nuevo equipo de peones probó la experiencia de dormir en El Granero y llevar a cabo las primeras tareas del día. Se trata de Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y Omahi. Este último “amenazó" y bromeó con la idea de irse del reality show si sigue pasando noches terribles en El Granero.

Omahi odió la experiencia de dormir en El Granero, y esto le dijo a los otros granjeros

Omahi definió la primera noche siendo peón como “la peor experiencia de mi vida”, cuando Fabiola Campomanes le preguntó cómo había dormido. Mientras preparaba el desayuno junto a Kike Mayagoitia, también bromeó con los otros granjeros con que es capaz de salirse del reality show si vuelve a pasar una noche tan mala como ésta. Minutos antes había hecho un comentario muy similar, cuando estaba afuera con los otros peones.

Desde que se mudaron a El Granero, Omahi se quejó con los peones de que no tenían suficientes cobijas para taparse; decidieron dormir con chamarras para protegerse del frío. También han comentado en múltiples ocasiones que las colchonetas sobre paja son demasiado duras para dormir; Omahi incluso dijo que estaba planteándose dormir en el suelo.

Sin embargo, todos los peones se quedaron dormidos hoy y se levantaron más tarde de lo que debían; fue Fabiola Campomanes quien recolectó los primeros huevos de gallina, aunque no le correspondía. El primer peón en levantarse fue Eleazar, seguido de Kike.

No se sabe todavía si habrá alguna llamada de atención o regaño por parte de El Mayoral, pues las obligaciones de los peones no pueden aplazarse. Tan solo la semana pasada, el Tío Pepe felicitó a los otros peones por madrugar y apurarse.

Alfredo Adame, quien ya fue peón en la primera semana de La Granja VIP, les aconsejó romper la paca de paja y reacomodarla “como un pesebre”. Fabiola, por su parte, recomendó cerrar El Granero por la tarde para que no se metieran animalitos.

