El Patrón revela cómo fue su primera lucha, en compañía de su papá. “Era mi sueño de niño” Publicado: 13/11/2025 | 🕑 13:00La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Granja VIP Alberto del Río ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO ¡Se apagó la corona! Lupita Jones exhibe el retiro del letrero de Miss Universo en Santa Fe y desata polémica Famosos La zona más bonita de Playa del Carmen y que muchos aún no conocen: las 9 cosas más increíbles para hacer Viajes No vas a creer cómo influye la actitud de un hombre en el parto de una mujer: si se portan bien, puede pasar esto, según expertos Azteca Uno Especiales Esta es la playa de México donde es más probable que te salga un tiburón, según la IA Viajes El Pueblo Mágico de Puebla en donde puedes hacer tus propias esferas de Navidad y pocos lo conocen Viajes Heliud Pulido y Daniel Corral tienen una relación que nadie se imaginaba: más allá de Exatlón México Exatlón México Ver más