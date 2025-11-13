La Bea adquirió una nueva habilidad dentro de La Granaj VIP. ¡Habla idioma gallina! La Bea siempre hace sus tareas en La Granja VIP con gran entusiasmo y sobre todo, busca divertirse en cualquier momento. Publicado: 13/11/2025 | 🕑 13:03La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Bea ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO La Granja VIP 24/7: Eleazar y Adame revelan su estrategia Muro y estallan contra los granjeros por "lamebotas" La Granja VIP La Tormenta Blanca llegará a 15 estados de México este jueves 13 de noviembre Azteca Uno Especiales Los horóscopos de Esperanza Gracia para este viernes 14 de noviembre: ¿qué deparan los astros? Horóscopos Madres solteras recibirán un apoyo de 24 mil pesos; estos son los pasos y requisitos Servicios Azafata reveló el protocolo que deben cumplir si un pasajero muere en el avión y dejó a todos impactados Viajes Zacatecas tiene el pueblo donde se hace la borrachera más grande y casi nadie lo conoce todavía Viajes Ver más