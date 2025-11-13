Eleazar Gómez defiende su estrategia y llama “montoneros” a los granjeros. “Los vengo a sacar a todos”

Eleazar Gómez aclaró ante Fabiola Campomanes cuál era su estrategia en La Asamblea de la quinta semana de La Granja VIP. Aprovechó para decirle que para él ya era hora de jugar en equipo y que los demás han sido “montoneros” con él. También dijo que no considera que su pelea con El Patrón haya sido “una bronca”.