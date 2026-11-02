Mario Mono Osuna ganó por primera vez “El Más Gallito” y no se esperaba el beneficio que recibió esta noche

Cada semana el público elige al Granjero que durante el miércoles de Asamblea es más directo al confrontar a quien quiere que abandone La Granja VIP. En esta ocasión, por primera vez, el ganador fue Mario Mono Osuna y su beneficio seguramente le dará energía para permanecer más tiempo en el reality si es que el público vota por él.

El premio al "más gallito de la semana" depende del Granjero ganador. En algunos casos se ha tratado de un beneficio en el juego, en otros, una visita especial que los haga muy felices. En el caso del ex futbolista, pudo volver a abrazar a sus hijos Santino y Lya.

En cuanto lo vieron sus pequeños lo abrazaron y le dijeron que lo extrañan mucho, también le dieron un mensaje de su mamá: "dice que siempre va a estar para ti que te ama mucho".

El ex futbolista no paró de decirles que lo abrazaran muy fuerte y les insistía en que los extraña mucho, pero que ya falta poco para que vuelvan a estar juntos. "Tenerlos aquí me da mucha energía, mucha gasolina, porque ustedes son mi motor, mi motivación, mi barco. Siempre pienso muchísimo en ustedes, en lo mucho que los amo y los extraño".

Antes de despedirse Mono les pidió que le echen muchas ganas a la escuela y que ayuden a su mamá portándose bien y en las labores de la casa, también les dijo que pidan a sus compañeritos que voten por él.

¿Por qué Mario Mono Osuna ganó el "Más Gallito de la semana"?

La razón por la cual el público votó por Mono Osuna es que el pasado miércoles de Asamblea encaró sin límites a Pablo Montero.

El exfutbolista le recordó al cantante que le había faltado el respeto al Tío Pepe el día que el Mayoral le dio su evaluación como Capataz. Explicó que Montero había reaccionado muy enojado y que, aunque entre ellos pueden decirse lo que sea, porque saben que estás jugando, el Tío Pepe no solo merece respeto por su posición, sino porque siempre está dispuesto a guiarlos y ayudarlos.

Mono Osuna acusó también a Pablo Montero de haber sido coqueto con la Bebeshita cuando la vio utilizando su traje de vaquerita a pesar de que está en una relación con Natalia Alcocer en La Granja VIP lo que, dijo, le pareció una falta de respeto hacia las mujeres.