ÚLTIMA HORA: Pablo Montero es el octavo ELIMINADO de La Granja VIP; HOY 01 de noviembre, este es el fuerte impacto que tendrá su salida en la competencia

Es oficial, este domingo 01 de noviembre durante la Gala de Eliminación de La Granja VIP se dió a conocer que Pablo Montero es el octavo eliminado de La Granja VIP. Sin embargo, su salida tiene un impacto en la competencia, ya que el Granjero deja un “Legado”. Por otro lado, efecto que tiene su salida es que el grupo de "Los Disfuncionales" se quedará sin un integrante más.

¿Cuál es el “Legado” en La Granja VIP?

El “Legado” de La Granja VIP consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia durante el Domingo de Gala deja a una persona nominada de forma directa; es decir, hace que quede en riesgo de abandonar la competencia. Esta información se revela los días lunes durante la Gala, la cuál inicia en punto de las 8: 30 pm a través de la señal de Azteca UNO, pero que también puedes ver mediante nuestro sitio web de forma gratis y en vivo. Por ejemplo cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Por su parte, Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor”, Pimpinela Escarlata, quién fue el sexto en quedar fuera, dejó como parte de su Legado, nominado a Fernando Lozada y Azalia Ojeda “La Negra” nominó a Rafa Mercadante.

Este legado tiene un papel relevante dentro de la competencia ya que no solo pone en riesgo a un Granjero o Granjera sino que cambia las estrategias y formas de actuar de cada una de las personas que forman parte de la competencia.

La Granja VIP: ¿Cómo puedes salvar a tu Granjero favorito en la novena semana?

Hasta el momento se desconoce quiénes son los Granjeros nominados de la semana 9 de La Granja VIP, sin embargo el público tiene el poder de salvar a su Granjero favorito mediante su voto. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados en la semana 9 y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

Es muy importante que veas las Galas durante la semana para que sepas a partir de qué momento puedes emitir tu voto. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas de las primeras personas en tener esta información al momento además de que solo de esta manera y viendo las Galas sabrás quiénes están nominados y corren el riesgo de quedar fuera de la competencia.

