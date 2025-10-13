La Granja VIP | Adal pone orden y recuerda a los peones sus deberes en La Granja VIP
El conductor dejó claro que las reglas se respetan y que los peones deben ganarse todo con trabajo.
¡La autoridad regresó a La Granja VIP! Adal Ramones reunió a los peones para dejarles muy claro cuáles son las reglas del juego y lo que deben respetar dentro de la granja. Con su tono firme pero justo, el conductor explicó que los peones no tienen beneficios y que todo lo que obtengan deberá ser producto de su esfuerzo y compromiso diario.
