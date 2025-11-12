inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Eleazar no sabe lavar los trastes y desata una guerra con César Doroteo

Lo que parecía una simple tarea doméstica terminó en una gran discusión entre dos de los granjeros más comentados del reality.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

En La Granja VIP, hasta las tareas más simples pueden convertirse en motivo de pelea.
Esta vez, Eleazar Gómez se volvió el centro de atención al confesar y demostrar que no sabe lavar los trastes, lo que provocó la molestia de César Doroteo, quien no dudó en enfrentarlo.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×