La Granja VIP | Eleazar no sabe lavar los trastes y desata una guerra con César Doroteo
Lo que parecía una simple tarea doméstica terminó en una gran discusión entre dos de los granjeros más comentados del reality.
En La Granja VIP, hasta las tareas más simples pueden convertirse en motivo de pelea.
Esta vez, Eleazar Gómez se volvió el centro de atención al confesar y demostrar que no sabe lavar los trastes, lo que provocó la molestia de César Doroteo, quien no dudó en enfrentarlo.
