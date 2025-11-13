El azar se hace presente en la asamblea de La Granja VIP con la presentación de la ruleta

Todo parece indicar que el presentimiento que tuvo Kike Mayagoitia antes de que iniciara la ceremonia de esta noche estaba ciertamente justificado, pues en la esperada asamblea de La Granja VIP, Adal Ramones presentó a un "nuevo integrante": la "ruleta de nominación".

El azar cambia las votaciones

Después de que La Bea fuera la primera granjera en compartir su nominación, la cual fue para Manola Díez, el conductor hizo oficial la presentación de la "ruleta de nominación" con motivo de que "han querido darle gusto a la intención de las celebridades de jugar con el azar". Adal Ramones señaló que los granjeros que pasen al frente tendrán que girarla después de anunciar a su nominado y escuchar las respectivas réplicas.

"Dependiendo de lo que señale la marca donde caiga, afectará la votación", afirmó el conductor antes de pedirle a La Bea que girara la ruleta con fuerza, la cual señaló que "su voto quedaba igual".

Cabe recordar que anoche Kike Mayagoitia recibió una llamada de atención por parte de Adal Ramones a inicios de la ceremonia del duelo, pues le señaló que el Capataz tenía la responsabilidad de elegir al granjero derivado de una estrategia y no de la suerte.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

