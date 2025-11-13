Kike Mayagoitia presiente castigo en la asamblea tras llamada de atención de ayer

A solamente unos minutos de comenzar con la transmisión de la asamblea de esta noche en La Granja VIP, el actual Capataz, Kike Mayagoitia, dejó ver cierto nerviosismo por el presentimiento de que la decisión que tomó ayer en torno al granjero que disputaría el duelo traerá severas consecuencias.

Kike exploró diversos escenarios con algunos de sus compañeros en la sala de La Granja VIP a raíz de la incertidumbre que trae consigo el premio del huevo dorado. "Tienes que meter al Capataz y tienes que sacar a alguien", afirmó Mayagoitia al señalar un posible resultado como consecuencia de la llamada de atención de ayer por dejar al azar la elección del granjero que se disputaría el duelo con uno de los peones.

Aunque Fabiola Campomanes y 'El Patrón' Alberto del Río intentaron calmarlo, el Capataz señaló que fue evidente que "no les gustó" la decisión de ayer, por lo que en esta ocasión podría ser obligado a escoger directamente a alguien para ser uno de los nominados.

"Solamente va a subir de tono", señaló Kike y recordó las numerosas veces que le recalcaron que no tendría que haberse valido del azar para elegir, eventualmente, a Lis Vega como la granjera que se batió a duelo con Alfredo Adame.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez y Lis Vega del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.