ÚLTIMA HORA: Estos son los 4 granjeros nominados de la quinta semana de La Granja VIP

Este miércoles de Asamblea pudimos conocer a los dos granjeros que formarán parte de los nominados de esta quinta semana de La Granja VIP, mismos que se unieron a Eleazar Gómez y Lis Vega como posibles eliminados, a la espera de que uno de ellos logre la Salvación este jueves.

La Granja VIP cada vez se pone más emocionante pues entre traiciones, salvaciones, dinámicas y sobre todo: el apoyo de la gente, nuestros granjeros nos han dado grandes momentos y este miércoles nos sorprendimos al conocer que Sergio Mayer Mori y Manola Diéz han subido a la placa de nominados.

¿Quiénes son los nominados de la semana 5 de La Granja VIP?

Entre tensiones y sorpresas, el primer nominado fue Eleazar Gómez, quien subió debido al Legado de Jawy Méndez, la segunda granjera nominada fue Lis Vega, tras perder en el martes de Duelo vs Alfredo Adame.

Fue hasta este miércoles de Asamblea donde los granjeros hablaron y nominaron a quienes creen que no deberían de seguir en este reality, donde la ruleta y la dinámica de La Tentación le jugó en contra a Sergio Mayer Mori, quien fue elegido junto a Manola Diéz confirmado así los 4 granjeros que corren el riesgo de abandonar La Granja VIP.

Dentro de este miércoles pudimos ver que el famoso Huevo Dorado le ha dado inmunidad a Fabiola Campomanes incluso en La Traición.

¿Cómo votar para salvar a mi granjera o granjero favorito?

Como te hemos contado anteriormente, votar es muy fácil y sencillo, ya que puedes hacerlo a través de nuestro sitio web oficial o la app de AztecaEnVivo.



Así es como puedes emitir tu voto PASO a APSO para salvar a uno o varios granjeros nominados.

Entra a lagranjavip.tv/vota

En nuestra web oficial encontrarás la sección para votar por tu granjero o granjeros

Da tus 10 votos a quien deseas que sea salvado, recuerda que puedes votar por uno o más granjeros, es TU decisión.

Si deseas tener 10 VOTOS EXTRAS, debes de responder una breve encuesta que te aparecerá después de que hayas realizado tus votos diarios.

Para votar desde la app, es importante que la tengas en tu celular, ya sea que opere con Android o iOs, la puedes encontrar totalmente GRATIS.

En seguida, en cuanto abras la app encontrarás la sección para votar y al igual que en web, si respondes un breve formulario podrás tener 10 VOTOS EXTRAS.

