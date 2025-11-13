¿A partir de qué hora puedes votar para salvar a tu nominado favorito de La Granja VIP, este 12 de noviembre?

Ha llegado el quinto miércoles de La Asamblea y estamos muy cerca de saber quiénes serán los nominados de la semana, al menos hasta que La Salvación genere cambios significativos en la lista. Es hora de irte preparando para votar por tus nominados favoritos, aquí te decimos a partir de qué hora puedes hacerlo.

A qué hora comienzan las votaciones por los nominados de La Granja VIP

Los miércoles por la noche, durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, se lleva a cabo el proceso de nominación cara a cara entre los granjeros: La Asamblea. En cuanto el proceso termina y Adal Ramones da el anuncio oficial, puedes ir a votar por tu favorito o favoritos; normalmente esto ocurre cerca de las 10:30 P.M.

En cuando Adal dé el anuncio, puedes acudir al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para otorgar todos tus votos a un solo nominado o repartirlos. Diario tienes 10 votos para dar; si contestas una breve encuesta, puedes obtener 10 votos extra.

Las votaciones comienzan el miércoles por la noche y permanecen abiertas durante jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que durante La Gala de Eliminación, Adal Ramones detiene el proceso.