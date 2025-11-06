La Granja VIP: Sigue EN VIVO La Asamblea de hoy miércoles 05 de noviembre y entérate de quiénes son NOMINADOS
La Granja VIP se enciende cada vez que llegamos al miércoles de La Asamblea, y hoy promete no ser la excepción. Sigue nuestra cobertura MINUTO a MINUTO y entérate EN VIVO de quiénes son nominados.
HOY durante La Gala de La Granja VIP viviremos TENSOS momentos pues La Asamblea se llevará a cabo. Este día se ha caracterizado por llenar de intriga y discusiones la dinámica entre los granjeros, por eso no te puedes perder ni un solo minuto de lo que sucederá, entérate de todo EN VIVO.
La Granja VIP: En Vivo Miércoles de Asamblea
¿Quién se convirtió en El Capataz esta semana?
El lunes pasado se vivió el juego por ser El Capataz, donde Sergio Mayer Mori obtuvo el título ganador por tercera vez. Recordemos que la primera semana él fue el capataz, al igual que la segunda semana y ahora esta cuarta. La tercera semana fue La Bea quien disfrutó de las amenidades de la capatacia.
Omahi fue el TERCER ELIMINADO de La Granja VIP
Durante la cuarta gala de La Granja VIP descubrimos al tercer eliminado del reality show: Omahi, quien después de haber quedado entre los nominados junto a Lis Vega, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez tuvo que abandonar las instalaciones de La Granja.