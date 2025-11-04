¡Inesperado! Manola Díez estalló contra Lola Cortés... ¿es parte de su estrategia o ya cortó su amistad?

Desde el inicio de La Granja VIP, la relación entre Manola Díez y Lola Cortés parecía sólida, incluso entrañable. Aunque apenas se conocían, rápidamente conectaron y mostraron una complicidad especial. Sin embargo, la armonía entre ambas se rompió de forma sorpresiva, que causó un momento tenso que dejó a todos los granjeros desconcertados.

¿Por qué Manola Díez se molestó con Lola Cortés?

Todo comenzó con un cigarro. Durante la tarde, Manola y Lola convivían de forma habitual cuando, tras una sanción, les fueron retirados los cigarros a todos. Aunque Lola asumió su culpa sin problema, Manola empezó a mostrarse molesta desde ese instante.

Más tarde, justo antes del reto del día, Manola tardó en alistarse y llegó tarde a la dinámica, con lo que se perdió parte de las instrucciones. La presión continuó cuando fue llamada constantemente para colocarse el micrófono, acomodarlo y cambiar la batería, pues no seguía las instrucciones. La insistencia terminó por colmar su paciencia y provocó que explotara, al gritar furiosa mientras se preparaba para la gala.

Lola intentó calmarla, pero fue en vano. La escena fue tan intensa que la propia Lola reconoció sentirse asustada y decidió apartarse.

¿Se rompió la amistad o todo es parte de un plan?

Ya más tranquila, Manola fue asistida por Kim Shantal y La Bea, quienes la ayudaron a peinarse y maquillarse. Mientras tanto, Lola compartía su versión con Fabiola, visiblemente afectada. Admitió que la situación le provocó ansiedad y la hizo recordar momentos difíciles de su infancia. Aunque intenta comprender a Manola, confesó que ya no desea involucrarse más.

Entre reflexiones, Fabiola sugirió que quizá todo forma parte de una estrategia para ganar atención y votos en La Granja VIP. Considera que este tipo de conductas pueden desestabilizar al resto, sobre todo a quienes, como Lola y ella, son sensibles a los gritos y a la agresión verbal. Para Lola, estas palabras de Fabiola le abrieron los ojos a una posibilidad que ella no quería aceptar o se negaba a ver por tratarse de una amiga querida como es Manola.

Por ahora, la relación entre ambas actrices pende de un hilo. Algunos granjeros creen que Manola está jugando con su temperamento como parte de su avance en el reality, mientras que otros prefieren mantenerse al margen hasta ver si la tensión se disipa o si el distanciamiento es definitivo.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.