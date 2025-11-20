La Granja VIP: EN VIVO, hoy 19 de noviembre conoceremos a los 4 NOMINADOS de la semana
La Granja VIP tendrá una nueva ASAMBLEA, lugar en donde conoceremos el cuadro completo de NOMINADOS quienes estarán en peligro de salir del reality show el domingo que viene.
La Granja VIP tiene cambios constantes, y uno de esos nuevos cambios lo viviremos HOY durante La Gala, pues ahora los granjeros tendrán que dar DOS VOTOS: uno a un granjero y otro a un peón, durante La Asamblea. Sigue EN VIVO todo lo que ocurre y no te pierdas de nuestro minuto a minuto.
La Granja VIP: EN VIVO La Asamblea
Sergio Mayer Mori termina su legado como Capataz
Después de que el público VOTARA para decidir a qué granjeros competirían por ser Capataz, fue Fabiola Campomanes quien terminó ganando el juego contra La Bea.
¿Quién fue el legado de Manola Díez?
Predecible para muchos, o poco probable para otros, Manola Díez decidió dejar en posición de nominada a Kim Shantal, esto después de que tuvieran una FUERTE DISCUSIÓN después de haber competido en un juego dentro de La Granja VIP.
Manola Díez fue ELIMINADA
Durante el domingo pasado en La Gala de La Granja VIP conocimos el nombre de la granjera que tenía que abandonar las instalaciones: Manola Díez, quien estuvo compitiendo por su permanencia junto a Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez.
Manola Díez eliminada de La Granja VIP, ventanea todo lo que NO sabías de ella