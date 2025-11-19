Fabiola Campomanes le ofrece palabras de aliento a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: “Vuelve a regresar a ti”

No solamente han sido Kim Shantal, César Doroteo y La Bea los granjeros que se han percatado del reciente cambio en el comportamiento de Sergio Mayer Mori, pues Fabiola Campomanes se acercó al ex Capataz de La Granja VIP después de la hora de la comida para llegar al fondo de la situación.

Se revela la razón del malestar de Sergio

Luego de que los granjeros conocieran las instrucciones para llevar a cabo la prueba del huevo dorado, Fabiola se sentó con Mayer Mori para conocer más sobre su cambio de actitud y todo parece indicar que la razón fue revelada.

La Capataz dejó ver que la ausencia de Sergio en el próximo cumpleaños de su hija Mila sería la causa de su malestar emocional, a lo que la granjera inmune de esta semana le pidió que lo vea haciendo "lo que hace muy bien" y le recordó que todo el país también lo estará observando.

Cabe señalar que Fabiola empatizó con el ex Capataz sobre lo difícil que resulta para ellos estar en el reality show y le compartió que espera que le permitan tener contacto con su hija o al menos, hacer alguna actividad para celebrarla.

"Vuelve a regresar a tu centro, vuelve a regresar a ti, vuelve a regresar a ti... ocúpate de ti y de tus asuntos", le pidió Fabiola a su compañero de alianza antes de iniciar el juego del poder por el codiciado premio.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.