La Granja VIP EN VIVO y GRATIS HOY domingo 23 de noviembre: No te pierdas La Gala de Eliminación
Sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO de La Granja VIP “Totalmente GRATIS” y conoce todas las sorpresas que nos sorpresas durante La Gala de Eliminación
Durante La Gala de Eliminación, que se transmite hoy domingo 23 de noviembre de 8 a 11 de la noche, la tensión escala desde el primer momento con la votación entre los granjeros para definir a los cuatro peones de la semana, seguida de La Tentación, donde los cinco nominados deben elegir entre ver un mensaje de sus seres queridos, un post viral que los menciona o una escena del reality que nunca habían visto; tras ese momento decisivo, los granjeros regresan uno a uno hasta dejar a los dos últimos en riesgo, para finalmente conocer al que será el eliminado de la noche.
No te pierdas EN VIVO y GRATIS la Gala de Eliminación AQUÍ.
La Granja VIP EN VIVO: Gala de Eliminación
¿Quiénes son los nominados de "La Granja VIP" de esta noche?
¿Sabes quiénes son los nominados de la semana 6 de "La Granja VIP"?
Kim Shantal está en riesgo a consecuencia del Legado de Manola Díez.
Kike se encuentra en riesgo por el beneficio del huevo dorado.
Adame fue el granjero que más recibió votos durante La Asamblea de La Granja VIP.
Eleazar a causa de La Traición
César también a consecuencia de la Traición.
¿Sabes dónde ver La Gala de Eliminación de La Granja VIP?
La Gala de Eliminación puede verse totalmente en vivo a través de la señal de Azteca UNO, así como en el sitio web oficial de La Granja VIP y en la app TV Azteca En Vivo, donde puedes seguir cada momento del programa desde cualquier dispositivo.
¿Sabes cómo votar ? ¡ Te contamos paso a paso cómo salvar a tu celebridad favorita en La Granja VIP!
Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota
-Localiza a tu granjero o granjera favorita
-Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos
¡Recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!
Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO
Escanea el código QR oficial. Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo.
Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga.
Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.
Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar a tu granjero favorito.
Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu voto puede ser la diferencia!
La Eliminación esta a la vuelta de la esquina ¿A qué hora cierran las VOTACIONES HOY?
Las votaciones concluyen durante La Gala de Eliminación de La Granja VIP, que se transmite en vivo de 8:00 P.M. a 11:00 P.M. Es importante estar atento al instante en que Adal anuncie que las votaciones quedan suspendidas o cerradas por completo. Una vez que lo diga, ya no habrá oportunidad de apoyar a tu participante favorito.