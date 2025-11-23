¿Qué pasó con la mordida de pizza? ¡La Bea y Sergio Mayer aclaran chisme en el Cacaraqueo de La Granja VIP!

La Bea y Sergio Mayer Mori aclararon todos los dimes y diretes que surgieron en torno al pedacito de pizza que compartieron hace unos días, una ocurrencia que fue castigada con un recorte en el presupuesto y que dejó incomodidad en todo el mundo, sobre todo en Kim Shantal... ¡esto ocurrió en el Cacaraqueo de La Granja VIP!

¿Qué pasó con el "escándalo de la pizza" en La Granja VIP?

El Cacaraqueo de La Granja VIP arrancó intenso cuando Kim Shantal le reclamó a La Bea y a Sergio Mayer Mori el hecho de que ninguno de ellos hubiera pedido disculpas por la travesura que hicieron y que les costó una reducción de los alimentos a todos los granjeros: "Ni siquiera se mostraron arrepentidos", reclamó la influencer.

Tanto La Bea como Sergio aseguraron que sí hubo disculpas justo después de que Adal Ramones anunciara la sanción... ¡en lo que hubo cierto desacuerdo fue en la porción de pizza compartida, pues Kim Shantal la definió como "un pepperoni", Sergio Mayer aseguró que sí fue una mordida grande y La Bea se defendió al explicar que, para ella, la porción fue mínima!

"Ni fue un pepperoni, ni fue mi juego y ni fue bizarro, fue algo de los dos", dijo Mayer, mientras que La Bea aclaró algo importante: "Ni siquiera fue una mordidota, fue un mini cachito, nos quitaron el porcentaje a lo wey porque no la disfruté", explicó la standupera.

En lo que ambos estuvieron de acuerdo fue en que sí intentaron burlar a las cámaras de La Granja VIP... ¡pero no lo lograron, pues como bien dijo Eleazar Gómez, el equipo 24/7 lo ve todo!

"Nos fijamos que no nos viera esa cámara y la de allá, pero se nos olvidó que justo detrás de nosotros había otra (cámara)", explicó La Bea cuando intentó aclarar las circunstancias en que tuvo lugar la travesura.

