(VIDEO) ¿Y eso? ¡Kike Mayagoitia “besa” a “El Patrón” en la boca y enciende a La Granja VIP!

¿Kike Mayagoitia quiso robarle un beso o un bocadillo a "El Patrón" la noche de este sábado en La Granja VIP ? ¡Ambas celebridades protagonizaron un momento tan picante en plena cocina que de inmediato se coló en la lista de lo más comentado por los fans! Este es el VIDEO viral.

¿Kike Mayagoitia besó a "El Patrón" en la boca en La Granja VIP?

La noche de este sábado, los granjeros aprovecharon la hora de la cena para disfrutar de la pasta que les preparó Lis Vega, hablar de futbol y... ¿robar besos?

El momento chusco del sábado llegó cuando Kike Mayagoitia se acercó demasiado a los labios de su compadre Alberto del Río "El Patrón" tal vez no con intenciones de besarlo, sino para robarle un poco del postre que le ofreció Sergio Mayer Mori ... ¡sin embargo, la cercanía fue tanta que el luchador armó todo un escándalo!

"¡Órale compadre, qué p3d0!", exclamó "El Patrón" mientras se levantaba de la silla como un resorte. "Nada más lo sentí muy cerca, no fue que me besó", aclaró poco después Del Río en medio de las carcajadas... ¡demasiado tarde, pues Sergio Mayer Mori no tardó nada para difundir el chisme!

"P1nch3 besote en la boca que le metió, ¿por qué no se van al cuartito del Capataz o algo?", bromeó el músico bastante divertido.

¡Todos pidieron "beso de compas" para cerrar con broche de oro este incidente, pero al final no ocurrió y todo quedó como un malentendido que, al menos, sirvió para hacer reír a más de una persona! No te pierdas de todo esto y más en el 24/7 de La Granja VIP.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: