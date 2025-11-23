¿Un colchón para el mejor peón de La Granja VIP? La idea de “El Patrón” que ilusionó a los gymbros

Alberto del Río "El Patrón" tuvo una brillante idea que fue muy bien recibida por sus amigos más cercanos de La Granja VIP: evaluar el trabajo de cada peón y darle un premio especial al más cumplido... ¡la posibilidad de dormir en un colchón!

¿Qué dijo "El Patrón" sobre un premio para el peón mejor evaluado de La Granja VIP?

Este sábado 22 de noviembre, casi todos los granjeros aprovecharon para grabar la telenovela original que Adal Ramones les encargó como parte de una divertida dinámica y para dormir mucho, sobre todo los peones ya que dormir en una cama de paja no es nada cómodo: ¡todos sufren de la espalda por este motivo!

"Está mejor el piso que la paja esa, yo ya estoy feliz de que sea mi último día (de peón), ya traigo la espalda en curva", se quejó Eleazar Gómez. Fue entonces que "El Patrón" mencionó una idea bastante atractiva.

"Hubieran hecho algo así como para calificar peones y que se ganaran los colchones, una colchoneta o... algo, que no sea nada más aquí, también allá", reflexionó.

Tanto Kike Mayagoitia como Eleazar Gómez estuvieron de acuerdo con "El Patrón" ya que el aspecto más agotador de ser peón es dormir en una cama de paja: ¡recordemos que sólo hubo colchones en el granero en la primera semana y después los quitaron!

¿La idea de "El Patrón" podría ser tomada en cuenta por la producción para futuras dinámicas? ¡Todo podría ocurrir y la verdad es que hay peones que sí se merecen descansar de forma más cómoda!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: