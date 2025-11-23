¡Kim Shantal se enfrentará a su peor fobia si se queda en La Granja VIP! ¿Podrá hacerlo?

Kim Shantal reveló por fin, en medio de una gran expectativa, cuál es el reto extremo que cumplirá en La Granja VIP si se queda una semana más: ¡está en la placa de nominados, pero ella desea permanecer en la competencia y llegar hasta la final!

¿Qué reto cumplirá Kim Shantal si se queda en La Granja VIP?

Desde que subió a la placa de nominados de forma directa gracias al Legado de Manola Díez, Kim Shantal comenzó a aceitar los preparativos de su estrategia para pedir votos: todas las opciones se le fueron en el Viernes de Traición y, por eso, la influencer reveló que si se queda en La Granja VIP una semana más... ¡abrazará a una gallina!

"Voten por mí y ahí les va el reto que voy a hacer: lo voy a decir una vez y no se va a volver a repetir, el reto que voy a cumplir el lunes si regreso el día domingo con mucho voto es que voy a hacer algo que en mi vida pensé hacer, voy no sólo a tocar, voy a cargar una gallina", prometió.

"Es momento de demostrar que quiero y estoy agradecida de pertenecer a La Granja VIP, quiero estar en la final y voy a darlo el todo por el todo", aseguró la querida celebridad

Desde antes de entrar a La Granja VIP, Kim Shantal dejó claro en varias entrevistas de su tour de medios que si había una actividad que ella no realizaría era precisamente la de entrar al gallinero porque ella le tiene pavor a las aves ; sin embargo, tiene tantas ganas de quedarse que está dispuesta a superar su fobia, ¿lo logrará?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: