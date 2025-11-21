EN VIVO: La Granja VIP, hoy 21 de noviembre. ¡Conoce quiénes serán traicionados esta noche!

Todos los viernes se vive la eliminación dentro de La Granja VIP, donde el ganador de la salvación tiene que traicionar a dos compañeros y, al mismo tiempo, tendrá que seleccionar a otros dos para entrar a la trabla de los nominados.

El día de ayer, Sergio Mayer Mori fue el ganador de la Salvación, por lo que sus decisiones del día de hoy podrían cambiar absolutamente TODO dentro del reality.