EN VIVO: La Granja VIP, hoy 21 de noviembre. ¡Conoce quiénes serán traicionados esta noche!
Sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO de La Granja VIP y conoce quiénes serán salvados y traicionados este día. ¡Nos esperan muchas sorpresas!
Estamos a un mes de finalizar con el reality del momento, La Granja VIP y entre alianzas, polémicas y estrategias, las cosas han subido de nivel y tienen a todo el público a la expectativa de lo que puede suceder. Esta noche sabremos quienes se enfrentarán en la Gala de Eliminación, ya que Sergio Mayer Mori, tendrá que salvar a dos granjeros y por consecuencia, traicionar a otros dos, así que su decisión puede cambiarlo todo.
¿Qué pasará hoy en La Granja VIP?
Todos los viernes se vive la eliminación dentro de La Granja VIP, donde el ganador de la salvación tiene que traicionar a dos compañeros y, al mismo tiempo, tendrá que seleccionar a otros dos para entrar a la trabla de los nominados.
El día de ayer, Sergio Mayer Mori fue el ganador de la Salvación, por lo que sus decisiones del día de hoy podrían cambiar absolutamente TODO dentro del reality.