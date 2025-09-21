Lola Cortés promete ser la crítica más directa de La Granja VIP

Lola Cortés nos confesó cómo será su papel como crítica dentro del reality, dejando claro que su estilo será completamente directo y sin rodeos. Con la seguridad que la caracteriza, afirmó que dará sus opiniones siempre de frente, buscando no solo orientar a los participantes, sino también ser una verdadera guía para el público al momento de decidir por quién votar.