Lola Cortés promete ser la crítica más directa de La Granja VIP

La actriz y cantante adelantó que no tendrá filtros y hablará siempre de frente.

Lola Cortés nos confesó cómo será su papel como crítica dentro del reality, dejando claro que su estilo será completamente directo y sin rodeos. Con la seguridad que la caracteriza, afirmó que dará sus opiniones siempre de frente, buscando no solo orientar a los participantes, sino también ser una verdadera guía para el público al momento de decidir por quién votar.

