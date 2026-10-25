El equipo de Manelyk ya tiene un elegido para El Legado si pierde a uno de sus integrantes HOY en La Granja VIP

El grupo liderado por Manelyk González, también conocido como el Equipo Resistencia, planificó una estrategia para El Legado. La propia Mane, Kunno y Azalia Ojeda se encuentran nominados y podrían abandonar La Granja VIP durante la gala de esta noche. Sin embargo, no se irán sin dejar huella dentro del reality: estos dos Granjeros podrían verse afectados si alguno de ellos sale hoy, domingo 25 de octubre.