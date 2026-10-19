“Eres igual o peor que ella": Azalia Ojeda se le va contra Rafael Mercadante en La Granja VIP, diciendo que es igual que Mónica Escalante

Se dio inicio a un fuerte pleito en La Granja VIP, causando que entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda se comenzará un encuentro cruzado, para que al final la Granjera le dijera que hace lo mismo que Mónica Escobedo, pero no fue la única, ya que otros Granjeros intercedieran en la discusión contra Mercadante. Al parecer todo empezó cuando se mencionaba de un movimiento sospechoso de uno de los Granjeros, recordando aquel momento en que ella fue señalada por hacer trampa.