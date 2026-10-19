¿Qué haría mejor en La Granja VIP? Julio Camejo es CUESTIONADO sobre qué mejoraría, comparándolo con Pablo Montero

Julio Camejo fue cuestionado si haría algo diferente para mejorar su liderazgo, en especial considerando lo que hizo Pablo Montero, el Granjero se encarga de explicar que Pablo hizo una gran labor en su momento en La Granja VIP.

Aun así, explica que se encargará de dividir mejor las tareas para que no todo el esfuerzo se quede en los corrales, además de detallar que no dejará que los Peones tengan las labores más pesadas.