Granjeros se enfrentan por ser el Capataz de la semana 7, ¿quién será el ganador del intenso circuito en La Granja VIP?

Natalia Alcocer, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos y Julio Camejo se enfrentan al circuito en La Granja VIP, poniendo a prueba su habilidad física y mental, pero después de varios intentos de cada uno, el ganador final fue Julio, quien nuevamente obtiene el poder del reality. ¿Será parcial con los Granjeros?