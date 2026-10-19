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Granjeros se enfrentan por ser el Capataz de la semana 7, ¿quién será el ganador del intenso circuito en La Granja VIP?

¿Quién ganó? En La Granja VIP los Granjeros se enfrentan en el intenso circuito del Juego del Capataz, descubre quién fue el ganador de la semana 7

Natalia Alcocer, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos y Julio Camejo se enfrentan al circuito en La Granja VIP, poniendo a prueba su habilidad física y mental, pero después de varios intentos de cada uno, el ganador final fue Julio, quien nuevamente obtiene el poder del reality. ¿Será parcial con los Granjeros?

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