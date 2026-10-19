Muchas PROMESAS por cumplir; esto es lo que dijeron los Granjeros clasificados para el Juego de Capataz si ellos ganan el LIDERAZGO de La Granja VIP

Después de ver cómo fue el juego de clasificación, se dio a conocer que Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras, pero Azalia Ojeda no entro debido a que incumplió una regla. En esos momento, Natalia detalla que ella quisiera tener la suite del Capataz para compartirlo con Pablo Montero, reviviendo el romance en La Granja VIP.