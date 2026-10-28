FALTA de RESPETO a la competencia de Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP; así fueron las reacciones de los Granjeros
¡Cada acción tiene una reacción! Granjeros enfrentan a Kevyn “Bicolor” Contreras ante sus acciones durante el circuito del Huevo Dorado en La Granja VIP
Las acciones de Kevyn “Bicolor” Contreras son fuertemente críticadas por Adal Ramones y los Granjeros, detallando que son acciones que no respetan al reality, además de ser algo que no formaba parte de una estrategia en La Granjas VIP. Un momento que varios Granjeros aprovecharon para recalcar que son acciones que ya han fastidiado a todos, en especial por ser algo repetitivo.